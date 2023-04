Carro deragliato, ripresa circolazione Av, rimosso dalla sede ferroviaria il carro merci sviato

Firenze, “Il primo treno è transitato a Firenze Castello alle 11.30, dalle 12 è poi ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Firenze-Bologna, precedentemente sospesa a causa dell’uscita dai binari di un carro di un treno merci di un’impresa privata avvenuto nella scorsa notte in prossimità di Firenze Castello”.

È questo l’aggiornamento pubblicato su fsnews.it “Prosegue l’intervento di ripristino dei tecnici di Rfi per garantire la piena operatività anche della linea convenzionale Firenze-Bologna, ancora interrotta a causa del carro deragliato, dove transitano i treni regionali, Intercity e merci”.

“Anche Trenitalia si è subito attivata riprogrammando l’offerta dei collegamenti regionali e a lunga percorrenza attivando, laddove possibile, un servizio sostitutivo con autobus. Sin dalle prime ore della mattina è stata potenziata l’assistenza nelle stazioni interessate e inviati mail e sms ai passeggeri interessati da ritardi, deviazioni di percorso e cancellazioni”.

“I viaggiatori hanno potuto e possono tuttora riprogrammare il viaggio o ottenere un rimborso integrale del biglietto in caso di rinuncia. Il rimborso può essere richiesto, dal momento in cui si verifica l’evento e fino a un anno dalla data dello stesso, presso le biglietterie di Trenitalia, chiamando il call center al numero 06 3000 o compilando la richiesta online su trenitalia.com. Per i passeggeri dell’Intercity 797, uno dei primi treni rimasto coinvolto dall’evento, è stato disposto il rimborso integrale del biglietto oltre all’assistenza del personale di Trenitalia”, conclude la nota.

È stato rimosso dalla sede ferroviaria il carro merci sviato ed è stato imbracato con delle grosse funi e alzato di molti metri da terra grazie a una grande gru. Sul binario restano solo alcuni dei 30 carrelli di cui era composto il convoglio, mentre altri, che erano in grado di circolare, sono stati spostati in precedenza. A terra sul luogo dell’incidente rimane ancora il traliccio dell’energia elettrica per l’alimentazione della linea ferroviaria, su cui il carro si è adagiato dopo essere sviato. Il carrello e il container che trasportava sono stati posti sotto sequestro.