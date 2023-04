Carro Deragliato, Intercity fermo trainato via dopo 8 ore, 160 bloccati tutta la notte. Giani, ‘massima solidarietà ai pendolari’.

Firenze, è stato da poco trainato via il treno Intercity notte Milano-Salerno, con 160 persone a bordo, che era rimasto fermo dalle 2 della notte scorsa, perché privo di elettricità, su un binario fuori banchina all’altezza della stazione di Zambra (Firenze).

L’Intercity ha subito l’avaria a seguito del deragliamento di un carro di un treno merci sulla stessa linea, incidente che ha causato danni all’alimentazione elettrica ferroviaria. È stato fatto arrivare un locomotore a gasolio, che ha trainato il treno rimasto fermo. Sul posto personale Rfi, Polfer, e polizia municipale.

Ritardi anche di due ora ma soprattutto moltissimi treni di alta velocità cancellati: è questa la situazione alla Stazione centrale di Milano dopo il deragliamento di un treno merci a Firenze.

Lunghe code alle biglietterie di Italo, tantissime persone davanti ai monitor e passeggeri a cui hanno cancellato i treni verso sud che cercano di salire sui pochi in partenza, mettendosi in una lunga coda ordinata.

“C’è più gente di quando siamo partiti per il covid”, dice Carmine, tifoso dell’Inter di ritorno a Salerno dopo la partita.

“Massima solidarietà ai tanti pendolari costretti a non viaggiare in treno. Quello che è accaduto dimostra ancora una volta che il passante sotterraneo dell’alta velocità a Firenze è sempre più necessario. Avrebbe garantito due percorsi alternativi permettendo in ogni caso il collegamento nord-sud dei treni ad alta velocità. Bisogna procedere in fretta per porre fine a questa situazione! Intanto ho appena parlato con l’ad di RFI per monitorare lo stato di avanzamento della rimozione del carro, massimo impegno per riprendere al più presto la circolazione”. Lo scrive il presidente della Regione Eugenio Giani, sui social.

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, “segue con la massima attenzione quanto successo a Firenze ed è in costante contatto con i tecnici di Rfi. In particolare, è necessario garantire la riprotezione del servizio per tutti i passeggeri”. Così una nota del Mit.

“Ringraziamo Trenitalia per averci informato tempestivamente circa l’impegno di garantire con ogni mezzo possibile i diritti dei passeggeri coinvolti nei pesanti disagi odierni e chiediamo a Ntv di fare altrettanto. Nel contempo segnaliamo alle autorità competenti la necessità di aprire un focus sul settore del trasporto merci in Italia, troppo spesso al centro di incidenti che generano ripercussioni enormi sull’intera rete”. Lo afferma con una nota il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, dopo il deragliamento vicino alla stazione Firenze Castello, anche “apprezzando lo sforzo immediato messo in atto dal gruppo Ferrovie dello Stato per minimizzare i ritardi per i viaggiatori e risolvere i problemi causati dal deragliamento”.

Per il treno deragliato alla stazione di Firenze Castello, con la circolazione ferroviaria rimasta interrotta e gravi ripercussioni sugli spostamenti dei pendolari, il gestore del trasporto locale del Tpl su gomma Autolinee Toscane (At) ha intensificato le corse della linea che collega Prato e Firenze e dalle 9 ha messo in campo 5 nuove corse di bus dalla stazione di Prato.

Intensificato anche il servizio di Firenze extraurbano e corse aggiuntive da Montecatini. Su richiesta della Regione Toscana e in accordo con Trenitalia, spiega At, oggi sarà possibile salire su tutti i bus di quella tratta con abbonamento o biglietto del treno. Si tratta di corse aggiuntive alla linea già esistente.

Faranno il percorso più breve, passando da Prato Est, A/1, e a Firenze via Baracca fino al terminal di piazza Vittorio Veneto. Queste corse sono aggiuntive rispetto ai servizi sostitutivi di Fs. Intensificato anche il servizio di Firenze extraurbano, con alcune linee potenziate in direzione Prato, e la tratta Montecatini – Firenze, che questa mattina ha garantito alcune corse supplementari.