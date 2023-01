Misericordie: online il nuovo sito Coordinamento area fiorentina

By

Firenze, più pratico, più ricco di contenuti e informazioni, più accessibile: è online il nuovo sito del Coordinamento delle Misericordie dell’Area fiorentina (https://misericordiefiorentine.org/), che dal 2016 è al fianco delle Confraternite fiorentine e di tutti i cittadini.

Il portale, si spiega in una nota, è un luogo virtuale, ma racchiude storie, attività, azioni reali che vengono compiute ogni giorno dalle centinaia di volontari che animano le Misericordie e che danno concretezza alla solidarietà e all’assistenza ai più bisognosi.

Nel nuovo sito si trovano le attività che quotidianamente vengono svolte dal Coordinamento: dall’assistenza sanitaria all’aiuto agli individui e alle famiglie, la difesa dell’ambiente e la solidarietà, fino alla formazione. Si possono consultare le informazioni e gli aggiornamenti che riguardano le 42 Confraternite del territorio fiorentino, scoprire come diventare volontario, conoscere le storie di chi dedica tempo e impegno agli altri.

“Questo nuovo sito è uno strumento virtuale che racconta la vita e l’impegno di una comunità di persone in carne ed ossa che quotidianamente si adoperano per i più fragili”, afferma Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento Misericordie area fiorentina. “Ci permette di far conoscere le nostre attività a chi ne può avere bisogno e di avvicinare le nostre Confraternite ai cittadini, soprattutto ai più giovani”.