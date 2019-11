Sisma Albania: al via raccolta prodotti Misericordie Firenze 

Una mobilitazione per aiutare i territori dell’Albania colpiti dal terremoto dello scorso 26 novembre e una raccolta di prodotti per l’apertura di alcuni campi di accoglienza. E’ l’iniziativa delle Misericordie fiorentina che lanciano un appello a tutti coloro che vogliono aiutare la popolazione albanese.

Il coordinamento delle Misericordie dell’area Fiorentina, che rappresenta le 40 Confraternite del capoluogo, spiega una nota, ha già preso contatti con la Caritas albanese e con l’amministratore Apostolico dell’Albania meridionale, Monsignor Giovanni Peragine. Per aiutare i cittadini albanesi colpiti dal terremoto, le Misericordie fiorentine invitano tutte le Consorelle ad attivarsi per la raccolta di coperte e generi alimentari, in particolare scatolame a lunga conservazione, da portare nei luoghi colpiti dal disastro. “Il sisma che ha colpito nei giorni scorsi l’Albania – commenta Andrea Ceccherini, presidente delle Misericordie dell’Area Fiorentina – richiede la solidarietà e l’impegno di tutti noi. Per questo rivolgo un appello a tutti coloro che vogliono sostenere la popolazione albanese aiutandoci a portare nei territori più colpiti il necessario per affrontare questa tragedia. Tutto ciò che verrà raccolto nelle sedi della Misericordia sarà spedito in Albania con un tir che partirà il prossimo 15 dicembre”.