Minore molestata alla fermata del bus, arrestato 50enne

Arrestato a Pisa un 50enne pisano che, dagli inizi di agosto, ha molestato una minore. L’uomo, utilizzando varie scuse, l’ha approcciata e infastidata alla fermata dell’autobus che si trova in pieno centro. La ragazzina, ha trovato la forza di denunciarlo alla polizia municipale ed ora è ai domiciliari.

La ragazzina non aveva mai trovato la forza di reagire e non ha mai messo nessuno a conoscenza dei fatti. La questione è venuta fuori grazie alla madre della giovane che, accortasi della turbamento della figlia, è riuscita a convincerla a raccontarle l’accaduto. Subito è scattata la denuncia alla polizia municipale. Sono stati però necessari gli appostamenti della polizia municipale e le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza urbana per individuare l’uomo che da giorni importunava la minorenne. Il giudice per le indagini preliminari ha ora concesso al 50enne gli arresti domiciliari.