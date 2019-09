Firenze: forti temporali e allagamenti

I Vigili del Fuoco del Comando di Firenze stanno intervenendo in varie zone della città. Il forte temporale che si è abbattuto nel pomeriggio ha causato notevoli danni. Le zone più colpite sono quelle di Via Pisana, Via Galliano, Viale Toselli e dell’Isolotto. Gli interventi riguardano principalmente prosciugamenti e danni derivanti all’acqua mentre le richieste di intervento arrivate ai Vigili del Fuoco sono all’incirca 90.

Il sottopasso di piazza Paolo Uccello, punto nevralgico per l’ingresso in città dalla direttrice dalla Fi-Pi-Li a viale Talenti per l’accesso al centro da ponte alla Vittoria, è stato chiuso per circa un’ora causa allagamento per un paio d’ore, con conseguenti rallentamenti del traffico cittadino. Le sirene di allarme sono scattate quando le pompe di drenaggio non hanno più potuto scaricare fuori acqua. Al momento è stato riaperto anche se con circolazione èrisulta ancora essere parziale. Una frana ha inoltre interrotto la statale 12 del Brennero dopo località Lima verso l’Abetone. I vigilli stanno cercando di ripristinare la viabilità almeno su un senso unico alternato.

L’allerta meteo rimane fino alle 21.

(Notizia in aggiornamento)