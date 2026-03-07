Controradio Streaming
ToscanaCronaca'Mai più fascismi', a Prato due manifestazioni contro la remigrazione
CronacaMovimenti

‘Mai più fascismi’, a Prato due manifestazioni contro la remigrazione

By Sandra Salvato

Una lunghissima bandiera della pace è stata stesa in piazza Santa Maria delle Carceri a Prato per la contromanifestazione, al motto ‘Mai più fascismi’, organizzata da una lunga lista di associazioni, partiti, sindacati e istituzioni in contemporanea all’iniziativa di Remigrazione e conquista in piazza Ciardi. Circa 400 le persone intervenute, in modo festoso e pacifico, tra loro anche anche il presidente della Toscana, Eugenio Giani.

Poco distante, in piazza del Duomo si svolge l’altra contromanifestazione, organizzata dal sindacato Sudd Cobas, che da ieri ha ‘occupato’ piazza Europa, costringendo il comitato Remigrazione e conquista a cambiare location della manifestazione. Anche qui circa 400 persone, tanti anche i lavoratori di origine straniera, hanno assistito agli interventi sul palco dei sindacalisti e degli operai, oltre che del Collettivo Gkn e Comitato 25 aprile. Diverse volte dalla piazza è stato espresso il rammarico per non essere riusciti a riunire le sinistre in un unico appuntamento.

Le tre manifestazioni in contemporanea, e non molto distanti tra loro, si stanno svolgendo in maniera pacifica e senza tensioni, mentre un imponente servizio d’ordine, con un elicottero che sorvola la zona, vigilano sulla situazione.

