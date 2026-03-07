Cadavere lungo sponda dell’Arno nel Pisano, tra ipotesi suicidio

Il cadavere di un uomo, età apparente sui 50 anni, è stato recuperato in Arno a Santa Croce (Pisa) da una squadra dei vigili del fuoco. Il corpo era stato avvistato da un passante in corrispondenza del ponte della strada provinciale 44, adagiato sulla sponda del fiume. Una volta riportato a terra il cadavere si presentava in avanzato stato di decomposizione: l’ipotesi più probabile è che possa trattarsi di un suicidio ma saranno gli accertamenti medico-legali in programma nei prossimi giorni a fornire maggiori dettagli agli investigatori. Sul posto intervenuti i carabinieri.

Secondo quanto si è appreso dagli inquirenti l’uomo sarebbe finito in acqua nel tratto fiorentino dell’Arno venendo poi trasportato dalla corrente lungo l’asta del fiume per alcuni chilometri. Le forze dell’ordine locali, nelle ultime settimane non hanno raccolto denunce di persone scomparse. La salma dopo il recupero è stata trasferita a medicina legale.