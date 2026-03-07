Sicurezza, corteo in S.Jacopino ‘basta con spaccate e spaccio’

Nuova manifestazione a Firenze per chiedere più sicurezza, come recitava lo striscione che apriva il corteo, organizzata dal comitato Cittadini attivi di San Jacopino. Quasi 200 i partecipanti secondo gli organizzatori, con la presenza di esponenti di altre realtà cittadine, da Aria nuova a Ribella Firenze, al comitato Quartiere 4 e al Mondo che vorrei, oltre a rappresentanti di forze politiche di centrodestra.

Fischietti in bocca e cartelli in mano, soprattutto contro spaccio e spaccate. “Ci stanno massacrando con le spaccate alle auto – dice il presidente del comitato Simone Gianfaldoni – Anche stanotte altra raffica in via Paisiello e via Spontini. Purtroppo c’è chi va a fare denuncia e si sente rispondere che tanto non serve a niente”. Tra le richieste, quella di istituire una zona rossa nelle vie del quartiere. “Siamo l’unico limbo rimasto fuori e San Jacopino è diventato un ricettacolo della microcriminalità, stiamo vedendo di tutto e di più e siamo stanchi. Ma nonostante ciò continueremo a protestare, saremo una spina nel fianco, finché non avremo quello che è un nostro diritto”.

All’inizio del corteo era possibile anche firmare un esposto, dove sono riportate le varie problematiche del quartiere denunciate dal comitato, che sarà depositato in procura. Al momento sono una settantina i sottoscrittori: la raccolta proseguirà anche la prossima settimana. La manifestazione è partita da piazza Puccini, transitando poi per via Ponte alle Mosse, via Doni e via Toselli e conclusione nuovamente in piazza Puccini, con gli interventi di comitati e cittadini.