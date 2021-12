Mercoledì 8 dicembre giornata di chiusura per il River to River

Al 21/o River to River Florence Indian Film Festival chiusura tra film cult di Bollywood e l’incontro con l’icona “Sandokan” Kabir Bedi. Mercoledì 8 dicembre ultimo giorno di festival al cinema La Compagnia e online nella sala virtuale “Più Compagnia” in collaborazione con MYmovies.it

Sesto e ultimo giorno di River to River Florence Indian Film Festival. La giornata partirà alle 11.00 con il film cult interpretato dalle più grandi star di Bollywood “Kabhi Khushi Kabhie Gham…” di Karan Johar, a 20 anni dall’uscita in sala. A seguire Alle 18.30 l’incontro con Kabir Bedi, indimenticabile interprete di Sandokan, in collegamento da Mumbai, in occasione della sua autobiografia “Storie che vi devo raccontare. La mia avventura umana”

Nel programma, anche due proiezioni dedicate ai sapori dell’India, “Life in a Bowl” di Purandar Chaudhurial, un percorso alla scoperta dell’unicità delle storie e del cibo di Calcutta, città che è un’unione di persone, culture, storia, arte e letteratura (16.30), e “Medium Spicy” di Mohit Takalkar, in cui amore e cibo si fondono nella commedia frizzante in salsa Bollywood. In esso, un giovane chef vive nell’attesa di una risposta da un ristorante parigino mentre colleziona una serie di delusioni amorose. Tutto cambierà con l’arrivo di una nuova donna nella sua vita. Il regista Takalkar e la produttrice Vidhi Kasliwal saranno presenti in collegamento per incontrare il pubblico prima della proiezione (ore 20.30).

A precedere la proiezione serale, si terrà la Cerimonia di Chiusura, con i saluti della direttrice Selvaggia Velo e della Presidente della Commissione Beni e Attività Culturali della Regione Toscana Cristina Giachi, a cui succederà l’annuncio dei film vincitori del concorso, nella sezione lungometraggi, documentari e cortometraggi.

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale sottotitolati in italiano e in inglese Biglietti: mattina 4,00€, pomeriggio (per singola fascia) 4,00€, sera 6,00€ Biglietto giornaliero 10,00€, biglietto giornaliero ridotto 8,00€ (studenti, clienti Amblé, possessori biglietto Museo Ferragamo) Abbonamento festival completo: 40,00€; abbonamento festival completo ridotto per studenti 30,00€