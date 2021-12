🎧 Premio N.I.C.E. Città di Firenze, XXXI edizione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:11 Share Share Link Embed

Firenze, presentata la XXXI edizione del Premio N.I.C.E. Città di Firenze – Donatella Carmi Bartolozzi, che si terrà venerdì 10 dicembre al cinema La Compagnia di Firenze.

A vincere ad ex aequo il Premio Miglior Film N.I.C.E. USA 2021, sono stati i film “Easy Living”, di Orso e Peter Miyakawa e “Glassboy”, di Samuele Rossi.

In podcast uno stralcio delle dichiarazioni della direttrice esecutiva del Festival Claudia Morini di Tocco e della direttrice artistica Viviana Del Bianco.

Si sono concluse da pochi giorni le tappe americane (New jersey 13-28/10; New York 12-20/11; Philadelphia 29/11- 6/12) della 31° edizione di N.I.C.E. Festival, manifestazione fiorentina itinerante che promuove il nuovo cinema italiano nel mondo.

Quest’anno N.I.C.E USA è stato disponibile OnDemand sul portale Eventive.org, riscuotendo un grande successo e attirando l'attenzione sia del pubblico statunitense che di quello italiano presente sul territorio nordamericano.

Il festival ha cercato di adeguarsi a un cambiamento di strategia, con una presenza capillare nel tessuto urbano della metropoli newyorkese e della sua periferia.

La selezione era arricchita da film di finzione in concorso, documentari e eventi speciali dedicati alle tematiche femministe in partnership con il progetto CinematograFica, uno speciale su Dante e sul cinema e musica.

Adesso il N.I.C.E torna a casa, per presentare al pubblico fiorentino i film che hanno raggiunto i migliori risultati all'estero, per dare così al cinema italiano l'eco che merita, a partire dalla città in cui ha sede l'associazione.

Il Premio N.I.C.E. Città di Firenze – Donatella Carmi Bartolozzi 2021 sarà come di consueto gratuito per il pubblico e si svolgerà in sala.

La giuria tecnica 2021 ̬ diretta da Deborah Young Р(giornalista The film verdict) e composta da Daniele Ceccarini (Regista e critico cinematografico), Isabella Sandri

(regista), Cristiana Paternò (Responsabile Comunicazione Cinecittà ), Valeria Solarino (attrice), Daniela Colamartini (Programmatrice Festival dei Popoli e CinematograFica).

Come di consueto, accompagnerà N.I.C.E. durante la serata l'associazione umanitaria COSPE, che ha lavorato in Afghanistan dal 2008 al 2018 e attualmente partecipa attivamente insieme al Ministero degli Affari Esteri e della Difesa all’evacuazione dall’Afghanistan di donne e uomini in pericolo per il loro impegno nella difesa dei diritti delle donne afghane.