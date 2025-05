Men I Trust, “Equus Caballus”. Il Disco della Settimana

Dream pop, new wave, funk, yacht rock, Equus Caballus album gemello (ma diverso) del precedente Equus Asinus, punta i riflettori sulla band canadese seguita soprattutto dai più giovani guidata dalla splendida voce di Emmanuelle “Emma” Proulx.

Canadesi, da Québec City, attivi dal 2014, i “Men I Trust” sono conosciuti per un sound che unisce indie pop, dream pop, new wave, elettropop e sfumature di jazz, R&B e funk, elementi revivalistici con una scrittura melodica originale e contemporanea, e per la scelta di autoprodurre e pubblicare indipendentemente tutta la propria musica sull’etichetta “Return to Analog”. La formazione base attuale comprende Emmanuelle “Emma” Proulx (la voce sottile e carezzevole che dà un’impronta unica al loro sound ma anche alla chitarra), Jessy Caron (basso e chitarra) e Dragos Chiriac (tastiere).

Dopo un primo album omonimo nel 2014, la band ha iniziato a farsi notare nella scena indie canadese e internazionale, partecipando a festival come il Montreal Jazz Festival e il Quebec City Summer Festival, ma il riconoscimento internazionale arriva con una serie di singoli tra il 2016 e il 2018, e soprattutto con l’album Oncle Jazz (2019), un lavoro di ben 24 tracce che consolida il loro stile morbido, malinconico e sofisticato, tra atmosfere chillwave, jazz e pop raffinato, accolto molto positivamente dalla critica e dal pubblico, tanto da essere inserito nella longlist del Polaris Music Prize 2020

Durante la pandemia, la band pubblica il live album Forever Live Sessions (2020) e, nel 2021, il quinto album Untourable Album, realizzato in un periodo di isolamento creativo nella campagna del Québec.

Ma il 2025 si è rivelato un anno particolarmente prolifico e impegnativo per la band, con l’uscita di ben due album: “Equus Asinus”, molto lento, intimista e rarefatto, pubblicato il 19 marzo 2025, e questo “Equus Caballus”, rilasciato il 6 maggio 2025. Hanno inoltre pubblicato l’album live “Forever Live Sessions, Vol. 2“ nel febbraio 2025. Questi nuovi lavori dimostrano la loro continua evoluzione musicale pur mantenendo le sonorità distintive che li hanno conquistati un vasto pubblico internazionale.

Equus Caballus è il secondo di due album gemelli usciti nello stesso anno, insieme a Equus Asinus. Il gruppo ha spiegato che durante la scrittura e registrazione hanno realizzato di avere due raccolte di brani con energie distinte ma ugualmente significative, decidendo così di dividerli in due album separati appartenenti allo stesso “genere” (Equus).

Equus Caballus si caratterizza per un sound decisamente più ritmato e sostenuto rispetto al primo album della coppia, pur mantenendo le tipiche atmosfere soffici e sognanti che contraddistinguono la band. L’album contiene 13 tracce, tra cui versioni rielaborate o singoli già pubblicati come “Ring Of Past (2025)”, “Billie Toppy (2025)” e “Husk (2025)”

Il disco è stato mixato e masterizzato presso il Laval University’s LARC, e la copertina è stata realizzata dalla fotografa Donna Ferrato

Equus Caballus, con un suono più adulto e sempre più vicino ad atmosfere “fusion” o “Yacht Rock” è stato accolto molto positivamente da pubblico e stampa, considerato come uno dei lavori più solidi e coerenti della band, in particolare grazie alla combinazione delle coinvolgenti linee di basso a guidare synth eterei e la voce delicata di Emma Proulx.

La band è attualmente impegnata nell’“Equus Tour” che li vedrà esibirsi in Nord America (Canada e Stati Uniti) e Regno Unito, con numerosi concerti in città come Toronto, Chicago, Los Angeles, Atlanta, Londra e Glasgow, molti dei quali già sold out. Ne”ottobre del 2025 la band sarà in Europa, anche se non sono ancora state annunciate date in Italia.

Intanto, Equus Caballus di Men I Trust è il nostro “Disco della Settimana“.

