Memoria: le ‘Pietre d’Inciampo’ servono davvero? E a cosa?

Dopo le ultime installazioni a Lucca e a Firenze (sono circa 70mila in Europa), ne abbiamo parlato con lo storico Luca Bravi

Serve costruire ancora memoria (e quale memoria) sulla Shoa? E le ‘pietre d’inciampo’ sono uno strumento utile’ A cosa? lo abbiamo chiesto allo storico Luca Bravi

Le Pietre d’Inciampo (Stolpersteine in tedesco) sono un piccolo blocco quadrato di pietra (10×10 centimetri), ricoperto di ottone lucente, che viene posto davanti alla porta della casa nella quale ebbe l’ultima residenza un deportato nei campi di sterminio nazisti: ne ricorda il nome, l’anno di nascita, il giorno ed il luogo della deportazione, la data della morte. In Europa ne sono state installate già oltre 70.000. La prima fu collocata a Colonia, in Germania, nel 1992. Sono le “Pietre d’Inciampo”, iniziativa creata dall’artista Gunter Demnig (nato a Berlino nel 1947), quale reazione ad ogni forma di negazionismo e di oblio, al fine di ricordare tutte le vittime del Nazional-Socialismo, che per qualsiasi motivo siano state perseguitate: religione, razza, idee politiche, orientamenti sessuali (maggiori informazioni si trovano su http://www.stolpersteine.eu/en/home/).