Botte al ladro e verbale falso: condannati due poliziotti

L’altro poliziotto era imputato di aver redatto con lui un falso verbale per ‘coprire’ le violenze al fuggitivo. Il pm Giacomo Pestelli nella requisitoria aveva chiesto che fossero condannati rispettivamente a 15 e 6 anni.

I fatti risalgono al 2013. I due poliziotti stavano pedinando una banda specializzata in furti nei cantieri quando scoprirono dove veniva stoccata la refurtiva, a Bagno a Ripoli. Nel blitz per l’accusa, un poliziotto per fermare il malvivente in fuga lo avrebbe colpito più volte con calci al fianco sinistro, provocando ecchimosi a una tempia, frattura di una costola e rottura della milza. L’uomo, un 50enne di origine romena, accusò forti dolori poco dopo esser portato in commissariato, poi fu operato d’urgenza.