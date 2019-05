Meloni: Governo in stallo, noi lavoriamo a alternativa

Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a margine di un’iniziativa elettorale a Firenze rispondendo a chi le chiedeva se il governo arriverà a domenica, alle elezioni.

“Questo è il governo dello stallo, è sotto gli occhi di tutti. Non riesce a decidere neanche sulle questioni più semplici come l’immigrazione, che era una delle poche cose sulle quali avesse le idee chiare” ha dichiarato Meloni. “Il lavoro che sta facendo FdI non è quello tifare contro il governo, ma costruire un’alternativa”, ha aggiunto. Per questo “diciamo chiaramente agli italiani che se il prossimo 26 maggio fanno crescere Fdi si possono cambiare le cose in Europa ma si può cambiare molto anche in Italia”, perchè “il punto non è quanto una forza di maggioranza sarà più forte dell’altra, se quelli che possono governare insieme a Salvini mandando a casa i 5 Stelle saranno forti”, ha spiegato Meloni parlando accanto al candidato sindaco per il centrodestra a Firenze Ubaldo Bocci.

“Fdi che è il partito che può farlo”, può dare all’Italia un altro governo” che faccia gli interessi dei cittadini.

“Forza Italia deve chiarire alcune cose” ha aggiunto Meloni, rispondendo a chi le chiedeva se ci fossero novità dopo le polemiche di ieri con Forza Italia. Più “esattamente vorrei che prima del 26 maggio Forza Italia dicesse con chiarezza se i suoi parlamentari si impegnano a non far in nessun caso accordi col Pd europeo, coi socialisti, perchè in questi anni hanno governato con la sinistra”, ha aggiunto.

“Faccio accordi col centrodestra – ha detto ancora – e mi piacerebbe che anche gli altri avessero la stessa chiarezza” perchè “io sono disponibile verso tutti, però ricordo che la settimana scorsa in Sicilia abbiamo fatto un ballottaggio dove da una parte c’era un candidato sindaco di Fratelli di Italia e della Lega e dall’altra uno di Forza Italia col Pd”.