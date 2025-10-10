Meloni, ‘campo largo? E’ un Leoncavallo largo’

“Ma che campo largo: è un Leoncavallo largo, è un enorme centro sociale”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, intervenendo all’evento di chiusura della campagna elettorale di Alessandro Tomasi a Firenze. “Siamo fieri di non essere come loro – ha proseguito – e non cadremo nella loro trappola, continueremo a lavorare col sorriso, per amore, non per odio, per il bene di questa nazione”.

“Con Tomasi abbiamo presentato un programma che parla di cose concrete” e “abbiamo le idee chiare più che dall’altra parte”, dove Eugenio Giani “è un presidente che cambia idea, prima era favorevole al rigassificatore e poi cambia idea, poi sull’aeroporto, sarà l’alleanza col M5s che lo ha contagiato”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, intervenendo all’evento di chiusura della campagna elettorale di Alessandro Tomasi a Firenze.

“Cari amici toscani, dopo tre anni di governo sempre più italiani scelgono di darci fiducia”. Lo ha detto la premier dal palco. “Usciamo dalla logica del ‘qui non si può vincere'”, “dicono che Tomasi sia una candidatura di bandiera, lo è. La candidatura di un popolo che alza in alto la bandiera del cambiamento, di una politica che vuole investire sul valore”. Alessandro “può vincere anche nella Regione Toscana, nonostante un sistema di potere chiuso, troppo concentrato a dividere il mondo tra amici e nemici, troppo attento a piegare tutto alla logica del potere”.