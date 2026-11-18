La Procura nazionale antimafia richiama l’attenzione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi sui possibili rischi di interferenza con le indagini giudiziarie e sulla necessità di tutelare la riservatezza delle attività investigative.

Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo ha inviato una lettera al presidente della Commissione, condivisa con i procuratori distrettuali di Firenze, Bologna e Brescia, chiedendo particolare attenzione alla gestione delle informazioni e alla raccolta delle dichiarazioni. Tra le criticità segnalate figurano il rischio di dispersione delle prove, soprattutto nel caso di dichiarazioni potenzialmente auto-indizianti, la divulgazione di notizie su attività investigative ancora riservate e le possibili sovrapposizioni tra il lavoro della Commissione e quello dell’autorità giudiziaria.

Melillo sottolinea inoltre l’opportunità che le Procure vengano preventivamente informate delle iniziative della Commissione che possono avere implicazioni sul piano giudiziario e che ricevano documentazione completa delle attività già svolte e degli scambi informativi. Sulla vicenda sono intervenuti anche i legali di alcune persone chiamate in causa negli ultimi approfondimenti della Commissione bis. L’avvocato Federico Bagattini, che assiste Gabriele Ceccherelli, detto ‘Zena’, ex calciante fiorentino, parla di criticità già sollevate dalla difesa e richiama il rischio di un «processo mediatico».

Il legale ribadisce l’estraneità del proprio assistito ai fatti e la disponibilità a collaborare con l’autorità giudiziaria, sottolineando che le garanzie difensive sono essenziali per l’accertamento della verità. Anche l’avvocato Fabio Pisillo, difensore dell’ex presidente di Banca Mps Giuseppe Mussari, ritiene che l’intervento della Procura nazionale antimafia richiami la Commissione al rispetto delle procedure previste dalla legge, anche sul fronte dell’esposizione mediatica.