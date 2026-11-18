Nuovo blitz nel carcere della Dogaia di Prato, dove continuano a essere scoperti telefoni e dispositivi di comunicazione illegali. Stavolta i controlli hanno interessato anche il reparto che ospita i collaboratori di giustizia di prima fascia. E scatta l’allarme suicidi tentati.

PRATO Tre smartwatch sequestrati a due collaboratori di giustizia, proprio nel reparto che ospita detenuti di particolare spessore criminale, spesso provenienti da organizzazioni mafiose. È il bilancio dell’ultimo blitz disposto dalla Procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli, per verificare la presenza di dispositivi di comunicazione e sostanze stupefacenti alla Dogaia.

L’operazione è scattata lunedì sera alle 23 ed è andata avanti fino alle 3 del mattino. Settanta gli operatori impegnati, tra Polizia penitenziaria, Guardia di finanza e Carabinieri. Controllate 19 camere e tutti gli spazi comuni del reparto.

Ma il problema è tutt’altro che circoscritto ai collaboratori di giustizia. La Procura segnala infatti una serie di sequestri anche nelle sezioni di Alta e Media sicurezza: cinque telefoni cellulari individuati tra il 29 ottobre e il 12 novembre. A settembre, soltanto in un mese, erano stati sequestrati altri 13 smartphone, nascosti nei pavimenti, nei vani scala e persino dentro un’asciugatrice.

Tra le criticità anche il sovraffollamento: 649 detenuti a fronte di una capienza prevista di circa 500 posti. E la Procura sta indagando anche su numerosi episodi di possibile assenteismo tra il personale penitenziario, che riguarderebbero una quindicina di agenti.

Un quadro che restituisce le difficoltà di controllo di un carcere nel quale continuano a ripetersi i tentativi di suicidio da parte dei detenuti: sarebbero almeno una decina, quelli sventati negli ultimi tre mesi.