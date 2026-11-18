“La decisione del tribunale di Prato di garantire gli assegni familiari per 11 figli, dei quali 9 residenti in Africa e nati da relazioni diverse dal matrimonio trascritto in Italia, ad un cittadino senegalese, sconcerta profondamente. Si tratta di una sentenza che non solo rischia di creare un pericoloso precedente, ma che evidenzia l’assoluta inadeguatezza degli attuali criteri di verifica delle prestazioni erogate con i soldi dei contribuenti italiani”. Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti.

“È inaccettabile che l’Inps sia costretta a sborsare risorse pubbliche sulla base di semplici presunzioni e di certificazioni rilasciate da autorità estere, senza poter effettuare controlli rigorosi e puntuali su redditi e composizione reale del nucleo familiare – prosegue Michelotti -. Parametri questi ultimi che vengono invece pretesi, fino all’ultimo centesimo, dalle famiglie italiane. Ancor più grave è il cortocircuito giuridico e culturale un caso simile crea: pur non riconoscendo il nostro ordinamento la poligamia, se ne legittimano, di fatto, gli effetti economici attraverso le maglie larghe della normativa previdenziale, scaricando sulla collettività il mantenimento di nuclei familiari complessi residenti a migliaia di chilometri di distanza. Una linea interpretativa simile non può e non deve passare”.

“Presenterò immediatamente un’interrogazione al ministero competente; Fratelli d’Italia lavorerà per promuovere le modifiche legislative necessarie a colmare queste lacune normative e a introdurre criteri stringenti di certezza documentale e reddituale – conclude -. La solidarietà e il welfare pagati con i soldi dei contribuenti italiani non possono essere impiegati così, a causa di cavilli o di vuoti di controllo”