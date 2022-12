Medici, la sanità pubblica scenderà in piazza, Bezzini: “Temi condivisi”

Toscana, nella giornata del 15 dicembre si svolgerà la manifestazione nazionale della sanità pubblica.

Medici, veterinari e dirigenti sanitari della sanità pubblica saranno in piazza SS: Apostoli a Roma per manifestare. “Molte delle loro preoccupazioni e richieste -dice Simone Bezzini, assessore al diritto alla salute della Toscana- sono anche le nostre”.

“La battaglia per il superamento dei limiti ai tetti di spesa per il personale, che non può essere bloccata ancora alla spesa consolidata del 2018 o a quella del 2004 ridotta dell’1,4 per cento, è anche la nostra – spiega l’assessore Bezzini – Più volte abbiamo posto, prima al Governo Draghi ed ora al Governo Meloni, questi argomenti dai tavoli della Conferenza delle Regioni. Purtroppo non ci sono state fino ad oggi risposte soddisfacenti”.

“In Toscana – ribadisce l’assessore della Toscana – siamo per la sanità pubblica, vogliamo accrescere i servizi resi, investire sugli operatori e valorizzare ulteriormente quelli che già lavorano nel sistema sanitario: siamo contrari a pratiche come quelle dei medici a gettone. Reclamiano fondi per il personale anche per utilizzare al meglio le strutture e gli investimenti tecnologici che arriveranno con il Pnrr e riteniamo essenziale il rimborso integrale delle maggiori spese dovute all’inflazione di questi mesi e all’aumento delle bolletta energetica, in modo da evitare che queste gravino sulle risorse del fondo sanitario destinate invece ai servizi”.

Le richieste dei sindaci al governo

I Sindaci chiedono al governo e al parlamento la possibilità di destinare più risorse alla salute dei cittadini, di aumentare le assunzioni del personale medico, veterinario e sanitario andando a superare i limiti imposti dal tetto di spesa per garantire ai cittadini i livelli essenziali di assistenza in tempi accettabili, inoltre chiedono di aumentare le retribuzioni e rendere accessibili a tutti le prestazioni sanitarie.