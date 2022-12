Sindaco di Pescia, Giurlani: “Non svuotate il nostro ospedale”

Pescia (Pistoia), il Sindaco, Oreste Giurlani, lancia un appello: No allo “svuotamento” dell’ospedale Ss. Cosma e Damiano di Pescia.

In una nota il sindaco di Pescia, Giurlani avverte: “Ci opporremo in ogni modo”, lo diciamo da mesi, è in atto un progressivo svuotamento del “nostro” ospedale, che non è solo di Pescia, ma dell’intera Valdinievole”.

Giurlani lo afferma con l’intento che questa “non appaia una battaglia localistica, ma una questione di fondo per salvaguardare una risorsa di eccellenza sanitaria e sociale di un vasto territorio”.

Il sindaco inoltre riporta “che negli ultimi tempi si è sentito parlare di crisi dei pronto soccorso e immediatamente appare il nome del nostro SS. Cosma e Damiano. Vero è che l’assessore regionale Bezzini ha dato rassicurazioni”, ma, afferma ancora Giurlani “questo non basta più e dopo la chiusura del punto nascita, la cui riapertura appare sempre più improbabile nonostante gli impegni; dopo la disastrosa ristrutturazione del Cup; dopo la carenza cronica di medici e anestesisti; ora è il pronto soccorso a essere messo a rischio”.

“E’ una prospettiva inaccettabile, che non vogliamo nemmeno discutere – conclude -. E su questo chiameremo sindaci, associazioni, cittadini a una mobilitazione immediata e pretendiamo dalla direzione Asl e dalla Regione Toscana risposte certe e immediate”.