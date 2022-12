Grosseto: cadavere emerge sulla spiaggia

By

Grosseto, un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nel tardo pomeriggio di lunedì 12 dicembre sulla spiaggia di Punta Ala, nel Comune di Castiglione della Pescaia.

La notizia del ritrovamento del cadavere è riportata da Il Tirreno. Dallo stato del corpo, ci fanno sapere, è impossibile al momento stabilire se si tratti di un uomo o di una donna. Ad avvisare i carabinieri sono stati i passanti.

Il magistrato ha disposto l’autopsia per il cadavere ritrovato in spiaggia. Tra le possibili ipotesi giornalistiche che vengono fatte c’è quella che possa trattarsi di Anna Claudia Cartoni.

La donna, di 60 anni e insegnante di educazione fisica di Roma, è dispersa in mare dal 23 luglio scorso, quando la barca a vela sulla quale navigava sul canale dell’Argentario fu centrata in pieno da un motoscafo in un incidente marittimo.

Da quel fatidico giorno la donna risulta dispersa. Nello scontro in mare inoltre rimase ucciso anche Andrea Giorgio Coen, gallerista romano di 59 anni.