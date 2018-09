MEDIARC: al via 18esima edizione Festival Architettura in video

Il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, propone la diciottesima edizione di MEDIARC – FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA IN VIDEO che si terrà a Firenze dal 25 al 27 Settembre 2018, presso le Murate, lo IED, l’ex chiesa S.Verdiana.

MEDIARC rappresenta ormai un tradizionale appuntamento di visione e riflessione sulla rappresentazione dell’architettura, del design, della sostenibilità della proposta progettuale dell’ambiente costruito, ed è un significativo punto di riferimento sia per la comunità scientifica ed accademica che per un largo pubblico.

Quest’anno la manifestazione dal titolo: musicarichitettura sarà dedicata alla ricerca della connessione tra l’arte della musica e realizzazione dell’architettura e sarà incentrata sulla riflessione – attraverso i documenti visivi e i momenti convegnistici e spettacolari – circa i vari sviluppi dell’evoluzione e dell’intreccio e contaminazione dei due ambiti creativi.

Fra i tanti eventi del Festival segnaliamo in particolare: l’evento inaugurale per la regia di Franco Rossi e con Marion D’Amburgo (già Magazzini Criminali) che presenteranno in anteprima assoluta il video “San Lorenzo-un Odissea di quartiere”; la Conferenza “Dialogo tra musicista e architetto, affinità compositive spazio luce ritmo e armonia” con il Maestro Federico Maria Sardelli e l’Architetto Marco Dezzi Bardeschi che saranno accompagnati dagli interventi musicali dell’Ensemble dell’Orchestra dell’Università di Firenze.

Inoltre l’evento speciale con la proiezione del video inedito “Intervista al Prof. Riccardo Morandi” realizzata dal Dip. di Tecnologia di UNIFI nel 1986, in cui l’Ing. Morandi illustra le ragioni scientifiche e culturali delle sue progettazioni innovative nel campo dei grandi ponti; la Mostra fotografica “La vertigine del teatro” di Silvia Lelli e Roberto Masotti, fotografi ufficiali del Teatro alla Scala e performing arts di fama internazionale; le proiezioni dei video premiati al 6° Arquiteturas Film Festival di Lisbona (festival gemellato con MEDIARC) che saranno presentati dall’Ospite d’onore Sofia Mourato, Direttrice del prestigioso festival portoghese.

Infine, la performance “Il Bolero, ovvero un’architettura musicale” di Luigi Dei, Rettore dell’Università di Firenze; la premiazione del Concorso per Progetti e per Tesi di Laurea in video e multimedia e la performance “Il canto dello spazio”, del Laboratorio di Teatro/Architettura del Dida a cura di Carlo Terpolilli e per la regia di Giancarlo Cauteruccio (Compagnia Teatro Studio Krypton).

Per il programma completo del festival e altre informazioni si può visitare il nostro sito:

www.mediarc.unifi.it