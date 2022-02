🎧 Maturità 2022: studenti in piazza oggi anche in Toscana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:22 Share Share Link Embed

Maturità 2022: studenti in piazza oggi anche in Toscana nell’ambito della mobilitazione nazionale contro le modalità d’esame che vedono il ritorno delle prove scritte dopo 2 anni. ‘Una reintroduzione inaspettata, inappropriata, non condivisa che non tiene conto del percorso e delle difficoltà di questa fase’ sottolinea la Rete degli Studenti Medi sostenuta anche dalla Fiom Cgil. In Toscana manifestazioni a Firenze, Pisa, Prato, Grosseto e Pistoia. Prossima mobilitazione fissata per l’11 febbraio.

Audio: Andrea Aretini coordinatore regionale della Rete Studenti Medi

Studenti in piazza oggi a Roma e in molte citta’ italiane, tra cui Firenze. “Iimpensabile tornare a questo tipo di esame dopo mesi di pandemia – dicono i ragazzi – e anche adesso, seppure la scuola sia in presenza dall’inizio dell’anno, sappiamo che la situazione non e’ davvero cosi’: ci sono moltissime classi in quarantena o che sono state piu’ volte in quarantena e quindi in dad durante tutto l’anno. Queste direttive, arrivate solo ora dopo mesi di incertezza, sono l’ennesima dimostrazione di un Ministero che non ascolta gli studenti e che non prende in considerazione la grave situazione psicologica che stanno vivendo, ma pensa invece solamente a valutarli. Persino il Presidente della Repubblica oggi, nel suo discorso di insediamento, ha sottolineato l’importanza dell’ascolto di noi studenti. Vogliamo risposte dal Ministro”. Le associazioni studentesche chiedono un esame che elimini gli scritti e inserisca una tesina. “Non si tiene conto delle difficolta’ degli ultimi anni, un Esame privo di senso – denunciano gli studenti – Il Ministro continua a non convocarci per prendere le decisioni, per questo siamo disposti a mobilitarci finche’ questo non avverra’”.