Vaccino Covid, open day al Meyer domenica 6 febbraio per 5 – 11 anni

By

Vaccino Covid, open day al Meyer domenica 6 febbraio per i bambini tra i 5 e gli 11 anni

Anche il Meyer partecipa alla campagna straordinaria di vaccinazione pediatrica promossa dalla Regione Toscana. Domenica 6 febbraio il Meyer aprirà le sue porte per un open day dedicato alla vaccinazione dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. L’accesso sarà libero, dalle 9 alle 18, e non sarà necessaria alcuna prenotazione. I piccoli potranno effettuare la prima dose oppure la seconda: ovviamente, in quest’ultimo caso, dovranno essere trascorsi almeno 21 giorni dalla prima dose. Sarà consentito l’accesso a un solo genitore.

La vaccinazione verrà effettuata in un ambiente a misura di bambino: grazie al sostegno della Fondazione Meyer, ad accompagnare i piccoli in questa esperienza, che può incutere qualche timore, ci saranno i cagnolini della Pet Therapy e i clown. “Siamo felici – spiega Alberto Zanobini, direttore generale del Meyer – di poter dare il nostro contributo a questa iniziativa così importante per proteggere la salute dei bambini. La vaccinazione permette di proteggere i piccoli dalla forma grave della malattia che, seppur molto rara, è purtroppo possibile e consente loro di tornare a godere della socialità di cui hanno tanto bisogno”.

Per informazioni: www.meyer.it