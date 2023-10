Matilde Davoli e Flame Parade in concerto al Glue

Doppio concerto al Glue di Firenze sabato 21 ottobre. La cantante e produttrice salentina Matilde Davoli e i toscani Flame Parade a presentare l’ultima fatica discografica “Cannibal Dreams”

Matilde Davoli è una cantante, chitarrista, compositrice, produttrice e ingegnere del suono. Debutta nella scena italiana alternativa con la band avant-pop Studiodavoli realizzando due album; nel 2008 mette in piedi il trio folk pop elettronico Girl With The Gun. Seguono traguardi importanti, si laurea in ingegneria del suono e avvia molteplici collaborazioni tra cui quelle con Laetitia Sadier degli Stereolab, Indian Wells, Giorgio Tuma e Populous solo per citarne alcune. Fondamentale l’esperienza come ingegnere del suono a Londra. Oggi le attività musicali di Matilde sono in continua evoluzione, sia come producer che come ingegnere del suono resident presso lo studioSudestudio (Salento, Italia), una delle realtà più interessanti nel panorama musicale indipendente italiano, che ha ospitato diversi artisti internazionali.

I Flame Parade presenteranno l’ultimo disco, Cannibal Dreams. Un viaggio nella testa di chi sogna a occhi aperti, in una continua lotta tra il surreale e la concretezza. Un percorso raccontato in 10 tracce dall’atmosfera onirica, liquida e dilatata, attraverso sonorità dream-pop e shoegaze, tra ricordi sbiaditi, speranze e desideri, promesse. Grazie anche alla collaborazione con la cantautrice, producer e sound engineer Matilde Davoli, le narrazioni eteree e sognanti dei lavori precedenti della band evolvono in questo album verso nuovi percorsi artistici. Quello che prende vita è un prodotto legato all’identità della band ma profondamente influenzato dalle nuove sperimentazioni.

SABATO 21 OTTOBRE

MATILDE DAVOLI + FLAME PARADE

Aftershow djset

Apertura porte 22.00 – Inizio Live 22.30 – Ingresso gratuito per i Soci GLUE – Tessera annuale 2023/2024 (15 €)

https://www.gluefirenze.com/tesseramento/