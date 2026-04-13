Massa: ’5 identificati per omicidio Bongiorni, tre sono minori’ 

Ci sono cinque identificati dai carabinieri per l’omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa. Due sono i maggiorenni sottoposti a fermo perchè indiziati di “concorso in omicidio volontario”, gli altri tre sono minori “la cui posizione è al vaglio della procura minorile di Genova”.

Lo ha detto in una conferenza stampa il procuratore di Massa Piero Capizzoto sottolineando che al momento non risultano altri maggiorenni coinvolti, oltre ai due in stato di fermo. I due maggiorenni arrestati sono stati interrogati domenica dal magistrato di turno. Nelle perquisizioni sono stati trovati capi di vestiario verosimilmente indossati durante l’omicidio e visibili dalle immagini di telecamere.

I cinque indagati, da una parte, e i due uomini colpiti in piazza a Massa “che hanno riportato lesioni”, ossia Giacomo Bongiorni, deceduto e l’altro ferito e ricoverato in ospedale con fratture alla tibia e al setto nasale, “non si conoscevano tra loro precedentemente”, “non abbiamo conoscenza del fatto che i cinque conoscessero gli altri due” e quindi “tendiamo a ricostruire la vicenda in termini di ‘dolo d’impeto'”. L’accaduto sembra “come causato da qualcosa che è successo durante il fatto, non da motivi pregressi”. Lo ha detto il procuratore di Massa Piero Capizzoto. Il procuratore ha aggiunto che “la ragione per la quale tutto questo è accaduto sarà oggetto dei nostri accertamenti”.

“Si nota dalle immagini che una volta andato a terra, prosegue l’azione energica contro” Bongiorni. Lo ha detto il colonnello Alessandro Dominici comandante provinciale di Massa Carrara nella conferenza stampa col procuratore Capizzoto sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, colpito e ucciso da un gruppo di giovani.

I due maggiorenni fermati dalla procura di Massa, ha aggiunto Dominici, hanno “precedenti di polizia, ma non di rilievo significativo e non specifici rispetto a questo evento”