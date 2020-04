Marchioni legge Anna Frank per “il 25 aprile, oggi” su Controradio

L’attore Vinicio Marchioni ha partecipato alla maratona radiofonica di Controradio “il 25 prile, oggi” leggendo una pagina del Diario di A. Frank

“Il mio 25 aprile è un giorno di memoria, ci stiamo preparando per passare un po’ di tempo con i nostri figli, mi cimenterò in una lezione di storia improvvisata per tramandare i valori cardine di quella Lotta e alla base della nostra democrazia. Il passaggio scelto dal Diario di Anna Frank riguarda la prima parte che evidenzia come possa essere veloce passare da uno stato all’altro, nella messa in pericolo dei nostri diritti, quasi come se non non ce ne accorgessimo”