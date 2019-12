Manifattura Tabacchi: due giorni tra artigianato, design, musica e shopping natalizio

Alla Manifattura Tabacchi, due giorni di eventi, laboratori creativi, spettacoli per bambini, musica e buon cibo. Il 7 e l’8 dicembre 2019 il B9 di Manifattura Tabacchi si trasformerà in un grande mercatino natalizio: 600mq dedicati al design e all’artigianato, con pezzi unici e in tiratura limitata.

I maker di B9 aprono i loro atelier alla Manifattura Tabacchi, per un’esclusiva vendita natalizia delle loro creazioni e dei prodotti, da accessori a pezzi di design unici, realizzati da special guest invitati per l’occasione.

Duccio Maria Gambi ospita Manuela Da Ros, designer di gioielli in ottone, e Leonardo Pellegatta artista che propone poster e lightbox con suoi lavori fotografici. Canificio e Mòno presentano la loro “Wunderkammer, design e curiosità”, una selezione di oggetti appositamente scelti per il mercatino di Natale.

Mani del Sud accoglie due ospiti: Vittorio Branchizio, brand di maglieria, e DeaMatris, creatrice di gioielli. SuperDuper Hats presenta una selezione di scarpe e backpack di L.L. Bean e il brand di soft sport apparel e smalti vegan Licia Florio. Baba Ceramics apre il suo atelier presentando manufatti di ceramica dal design contemporaneo con una speciale selezione dedicata al mercatino di Natale.

Ospiti di B9 anche TaniniHome, con un’accurata selezione di idee regalo e soluzioni decorative per gli amanti dell’interior design, e Kukuichakra con abiti per praticare Yoga ispirati ai simboli dei chakra, cuciti a mano e realizzati in tessuti naturali di alta qualità come cotone bio, canapa, ortica, bambù e lino.

Per la lista degli espositori e delle loro creazioni:

www.manifatturatabacchi.com/live/xmas-sale-b9-makers/

Nello spazio “Festa” di B9 si terrà l’evento, realizzato in collaborazione con l’Associazione Heyart, che vedrà la partecipazione di oltre 40 espositori provenienti da tutta Italia, tra artigiani tradizionali e digitali, designer e illustratori che presentano prodotti originali, realizzati in pezzi unici, o in tiratura limitata, rigorosamente handmade e in gran parte eco-friendly ed ecosostenibili. Non mancano buona musica e invitanti proposte enogastronomiche, oltre a laboratori creativi dedicati ad adulti e bambini e spettacoli per i più piccoli.

Gli espositori presenti alla Manifattura Tabacchi e il programma di tutti gli eventi sono disponibili e aggiornati su:

www.manifatturatabacchi.com/eventi/creative-mani-factory-2019/

Non mancheranno cibo e buona musica. Un corner a cura di Vineria Sonora proporrà degustazioni di vini naturali, biologici e biodinamici – accompagnati da una speciale selezione di salumi e formaggi – e assaggi di musica in vinile, con Dj Set & Vinyls Selection (Funk, Soul, Disco, Jazz, Roots), dalle 12:00 alle 17:00 sabato e domenica. A dare colore all’evento, ci sarà anche un’area street food con interessanti proposte gastronomiche nel segno della tradizione toscana e della cucina internazionale di qualità con i food truck di Pescepane, Nura, Ditta Eredi L. Nigro e Calistro. Protagonisti del food anche i Maker di B9: Birra BVS con le birre artigianali e Bulli & Balene con le specialità gourmet e il brunch in perfetto stile newyorkese domenica 8 dicembre.

Oltre a originali proposte per lo shopping natalizio, ci saranno laboratori gratuiti su prenotazione per adulti e bambini a cura di Francesca Campigli (artista indipendente e formatrice) e Federica Giuliani (education trainer e project manager) che aiuteranno i partecipanti ad esprimere liberamente la propria creatività. Ai più piccoli è dedicato un appuntamento imperdibile domenica 8 dicembre alle 16:00 con lo spettacolo per voce e ombre “Racconti dal bosco: Cappuccetto Rosso”, produzione Zaches Teatro.

Lo spettacolo è gratuito su prenotazione online su:

Tutte le info sull’evento sono disponibili su

https://www.manifatturatabacchi.com/eventi/creative-mani-factory-2019/

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

B9 – Manifattura Tabacchi

via delle Cascine 33, Firenze