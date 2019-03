Manifattura Tabacchi: da ottobre aprirà la sede del Polimoda

Rinasce la Manifattura Tabacchi, a Firenze, con l’inizio dei lavori di restauro del primo edificio (il numero 6), destinato a ospitare la terza sede cittadina di Polimoda: oggi il sindaco di Firenze Dario Nardella, l’assessore all’Urbanistica Giovanni Bettarini, il presidente di Polimoda Ferruccio Ferragamo e i componenti della commissione urbanistica del Consiglio comunale hanno visitato il cantiere.

L’apertura, grazie al piano di riqualificazione dei co-proprietari dell’area Cassa depositi e prestiti e Aermont Capital, è prevista per ottobre e la sede accoglierà oltre 800 studenti.

“Questo è il primo atto concreto – ha detto Nardella – della rinascita della Manifattura Tabacchi, un progetto di riqualificazione di un primo blocco destinato a ospitare la scuola di moda più importante d’Italia e tra le più importanti del mondo, il Polimoda”. Nardella si è detto contento del fatto che il fondo Aermont Capital abbia sposato il progetto “a conferma che Firenze è la seconda città italiana per attrazione di investimenti dopo Milano e a conferma della nostra lungimiranza nel voler fare della Manifattura Tabacchi un vero e proprio quartiere”.

“L’apertura della terza sede Polimoda presso Manifattura Tabacchi si inserisce in un bellissimo progetto di rigenerazione urbana per la città di Firenze”, ha detto Ferragamo, affermando che si tratta di “una straordinaria opportunità che nasce dall”unione e dalla volontà di più parti che hanno lavorato insieme per la riqualificazione di un”area storica della nostra città da troppo tempo dimenticata”.

“Siamo pronti – ha detto l’amministratore delegato di Manifattura Tabacchi Giovanni Manfredi – a restituire Manifattura Tabacchi alla città di Firenze”. Su proposta dell’assessore Bettarini, la giunta di Palazzo Vecchio nel corso dell’ultima seduta ha dato il via libera alla variante e al piano di recupero dell’ex Manifattura Tabacchi, con conclusione del processo di valutazione ambientale strategica. L”approvazione dovrà ora passare all”esame del Consiglio comunale. “L’intervento di rigenerazione urbana più grande – ha detto Bettarini – e probabilmente più complesso sul territorio del Comune di Firenze si sta avviando a definizione.

Intervista di Chiara Brilli all’assessore Giovanni Bettarini