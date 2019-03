Firenze: da aprile torna la Ztl notturna estiva

“Ad aprile partira’ la ztl come sempre. Non ci sara’ nessuna versione light o ridotta”. Lo afferma il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in merito ad alcune indiscrezioni di stampa sulla versione di quest’anno della zona a traffico limitato nel centro cittadino. Dalle 23 del primo giovedì di aprile entrerà dunque in vigore la ZTL notturna estiva fino alle 3 della domenica mattina.

“Per quanto riguarda la sperimentazione di misure piu’ restrittive, come la ztl h24 come fatto negli ultimi due anniaggiunge- ancora non c’e’ nulla di deciso, perche’ abbiamo il tavolo di confronto aperto con residenti e commercianti. Vogliamo trovare una soluzione con loro”. La cosa certa, assicura, “e’ che con Nardella resta la ztl e resta anche quella estiva- rimarca il sindaco-. La faremo quest’anno e negli anni prossimi”. Pertanto, assicura, “non e’ in discussione. Parlo con un sacco di cittadini e anche i fiorentini che non risiedono in centro la vogliono”.

Utili saranno anche i dati che come anticipato in Morning news lunedì scorso, l’assessore Giorgetti sta raccogliendo dalla ricerca fatta dall’Università di Firenze sui flussi e sui sistemi di protezione del centro, in comparazione ad altre città europee.