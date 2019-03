Accessori telefonia contraffatti, sequestro merce per 240 mila euro

Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno sequestrato oltre 42.000 accessori per la telefonia contraffatti (batterie, touch screen, vetrini) recanti i marchi Samsung, Nokia, Lg, Huawei, Asus, per un valore di mercato di circa € 240.000.

I prodotti erano stati messi in vendita sui portali online di “Ebay” ed “Amazon” da un’azienda riconducibile ad un giovane 24enne residente in Cerreto Guidi (FI), denunciato all’Autorità giudiziaria di Firenze per ricettazione e commercializzazione di prodotti contraffatti.

Il servizio è nato a seguito del monitoraggio, da parte delle Fiamme Gialle della Compagnia di Empoli di alcuni venditori professionali, residenti nell’Empolese-Valdelsa, che operano sul portale “Ebay”, che ha portato ad individuare un’azienda, intesta ad un 45enne, risultato poi essere un semplice prestanome, avente sede nel Comune di Empoli, che commercializzava accessori e ricambi di telefonia di provenienza sospetta.

I successivi accertamenti hanno permesso di individuare un magazzino clandestino, sito nel Comune di Cerreto Guidi (FI), dove la merce era stoccata ed un punto di smistamento sito nella periferia di Empoli, al cui interno operava l’uomo denunciato, che si occupava direttamente di ricevere gli ordini e di predisporre le spedizioni.

Il giovane, che ora rischia fino ad 8 anni di reclusione, esercitava l’attività in completa evasione d’imposta e pertanto nei suoi confronti verranno intraprese specifiche attività fiscali per la quantificazione e la contestazione dei ricavi illeciti sottratti ad imposizione.