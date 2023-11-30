Meteo: allerta arancione per pioggia in zone nord occidentali della Toscana

La perturbazione che ha investito anche la Toscana porterà ancora pioggia in particolare sulle zone di nord-ovest.

Per queste aree, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore convalidità dalle 18 di oggi, giovedì 30 novembre e per tutt la giornata di domani, venerdì 1 dicembre. Per l’area dei bacini del Bisenzio e Ombrone Pistoiese il codice arancione emesso

ieri, sempre per lo stesso rischio, è stato esteso a tutta la

giornata di domani. Emessi poi altri codici gialli: per rischio idraulico del reticolo principale, per il bacino del Serchio, valido dalle 8

alla mezzanotte di domani; per lo stesso rischio, per tutta la

giornata di domani, per Lunigiana e Garfagnana. Infine uno per

vento, esteso a tutta la costa e alla fascia appenninica da nord

a sud, e uno per mareggiate, relativo a tutto il tratto di costa

da nord a sud, validi entrambi fino alla mezzanotte di sabato 2

dicembre. Oggi piogge sulle zone di nord-ovest più insistenti ed

abbondanti sui rilievi mentre domani ancora precipitazioni

insistenti ed abbondanti sulle zone di nord-ovest, a tratti

anche di moderata-forte intensità sui rilievi. I venti oggi sono

forti da sud, sud-ovest, sulla costa e sui crinali appenninici e

zone sottovento mentre domani forti da sud, sud-ovest, sulla

costa e sui crinali appenninici e zone sottovento. Mare molto

mosso sia oggi che domani.