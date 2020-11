Maltempo: Toscana, vento abbatte albero su auto, uomo illeso

Forte vento su tutto il territorio provinciale di Arezzo e serie di interventi di vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale.

A Terranuova Bracciolini, in località Villore, un uomo ha richiesto l’intervento dei carabinieri per il ramo di un albero che spezzandosi era caduto sulla sua autovettura mentre lui era dentro. L’uomo è rimasto illeso. In località Pulicciano di Castelfranco Pian di Scò un albero si è abbattuto sui cavi di una linea elettrica. Sul posto la polizia municipale che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area sino alla riparazione. In Casentino un grosso albero si è abbattuto sulla strada nel comune di Bibbiena senza creare danni. Interventi anche nel capoluogo per rami spezzati, comignoli pericolanti e cassonetti divelti.