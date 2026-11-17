In Toscana scuole chiuse oggi in vari comuni della Garfagnana e della Lunigiana per l’allerta

meteo arancione.

In Garfagnana le scuole resteranno chiuse a Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Barga e Coreglia Antelminelli, mentre in Lunigiana la chiusura riguarderà tutti i comuni dell’area:

Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri. Ieri mattina in Garfagnana sopralluoghi nei territori più colpiti dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi per prendere visione delle criticità ed emergenze ancora attive, in particolare legate alle frane. Presenti i sindaci di Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca e Coreglia Altelminelli, insieme a rappresentanti, tra gli altri, di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Consorzio di bonifica 1 Toscana nord e l’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio. Il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti spiega, sui social, che “l’obiettivo a questo punto è cercare di ottenere tutti insieme, facendo squadra, lo stato di calamità nazionale. O se non altro quello regionale su cui già il presidente Gianni si è espresso. La raccolta dei dati delle difficoltà vissute serve appunto a creare un quadro d’insieme che chiarisca sotto tutti i punti di vista che c’è questa necessità e che quindi lo stato deve sostenere i nostri territori”. Dal sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini, un ringraziamento alle le istituzioni

intervenute sul posto e un “invito tutti i cittadini a prestare la massima prudenza negli spostamenti e non mettersi in situazioni di pericolo”, vista la nuova allerta meteo.