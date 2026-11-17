Salviamo le Cascine- concluso il Sondaggio Popolare, il nome è Parco delle Officine. Ancora un boom di partecipazione: 1.285 persone hanno votato per dare un nome al polmone di verde e cultura che serve a Firenze

Ha prevalso il nome Parco delle Officine, che ha ottenuto 513 voti pari al 39,9%.

Seguono Orti e Giardini Recuperati con il 20,4% , Parco Macinante con il 16,2%, Respira Firenze con il 13% e Prato dei Sogni con il 10,6%.Il sondaggio – che è la quarta tappa della campagna – è terminato domenica 15 novembre ed era stato avviato il 6 novembre.

Un altro dato di partecipazione importante, che segue le 4.342 firme della petizione chiusa in luglio e i 1.118 questionari raccolti in ottobre.Un nome che riunisce al meglio l’aspetto “Verde ambiente e natura” e l’aspetto “Memoria”.

Per approfondire: https://www.referendumsalviamofirenze.it/category/salviamo-le-cascine/