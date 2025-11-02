Maltempo: prorogata allerta gialla per temporali forti in Toscana, frana ad Aulla

Prorogata l’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana nord ovest fino alle ore 2 di lunedì 3 novembre. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social.

Piogge sparse e locali rovesci inizialmente sulle zone di nordovest in graduale estensione al resto della regione dal pomeriggio. In serata possibilità di temporali. Miglioramento con cessazione delle piogge nelle prime ore della notte.

A causa di una frana, conseguenza della pioggia delle ultime ore, è stata chiusa la cosiddetta strada statale delle Lame, tratto della Ss62 della Cisa, nel comune di Aulla (Massa-Carrara). La strada è chiusa fino a nuovo avviso, in attesa dell’intervento di Anas per il ripristino della viabilità. Il sindaco di Aulla Roberto Valettini si è recato sul posto per verificare la situazione.

Sul posto anche le forze dell’ordine per garantire la sicurezza e gestire la viabilità. L’amministrazione di Aulla sta invitando gli automobilisti a usare percorsi alternativi.

Anas spiega che a causa della frana la statale 62 della Cisa è provvisoriamente chiusa al chilometro 11, tra Aulla e Albiano Magra, in provincia di Massa Carrara. Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti per ripristinare la circolazione. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa con indicazioni sul posto