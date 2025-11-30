Maltempo, piogge e temporali su costa Toscana lunedì 1 dicembre

Codice giallo per pioggia e temporali sulla Costa toscana lunedì 1 dicembre. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un avviso che riguarda l’intera fascia costiera della Toscana con interessamento delle isole dell’Arcipelago e delle aree interne del bacino del Serchio, della Garfagnana e del Valdarno Inferiore.

Una perturbazione si sta avvicinando all’Italia e interesserà le province di Massa Carrara e Lucca, estendendosi al resto delle zone costiere ed, in parte, alle zone interne già a partire dalla notte e dalla mattina di domani con possibilità di temporali sulle isole e sul litorale. Previsti cumulati medi fino a 20-30 millimetri sulla costa e sul nord-ovest della Toscana, altri massimi fino a 50-70 millimetri su Arcipelago e zone costiere. Intensità oraria fino a 30-40 millimetri di pioggia.