Maltempo: pino cade in strada a Viareggio, 3 feriti lievi

A causa del forte vento un pino è caduto a Viareggio (Lucca), in via Fratti, vicino alla pineta di Ponente e tre persone sono rimaste lievemente ferite.

La pianta è finita sull’esterno di una gelateria dove due donne, sedute ad un tavolino, stavano mangiando un gelato. Una ha riportato lievi contusioni ad un ginocchio e alla schiena mentre l’altra, illesa, è stata trasportata in ospedale in stato di shock. Al momento della caduta del pino, lungo la strada stava transitando un pullman di linea con alcuni passeggeri a bordo.

L’autista del mezzo per evitare l’impatto con l’albero ha frenato e un passeggero è ceduto riportando lievi contusioni.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa e Croce Verde, i vigili del fuoco e la polizia municipale per chiudere una parte della strada. Polemiche da parte dei titolari del bar e di una pasticceria per i danni. Il pino, secondo quanto si apprende, era già stato censito dalle autorità competenti per le cure necessarie ameno dal giugno scorso.

Danneggiati anche un’auto – la cui conducente era appena scesa dopo aver posteggiato – e due scooter in sosta.