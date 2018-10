Maltempo Lucca: lamiere del tetto cadute su strada, nessun ferito

Forti danni a Lucca, soprattutto nella zona ovest della città a causa di una mezz’ora di vento forte e pioggia che in via del Tiro a Segno ha scoperchiato il tetto di un edificio e le lamiere sono volate nelle strade limitrofe e sopra le villette sottostanti. Due di queste sono state travolte da tegole e lamiera, altre parti del tetto sono finite sulle strade laterali causando danni per fortuna solo a cose.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno transennato e chiuso la strada e hanno messo in sicurezza le parti pericolanti. Sul posto anche le forze dell’ordine per regolare la viabilità e verbalizzare l’accaduto.