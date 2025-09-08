Controradio Streaming
Maltempo, in Toscana codice giallo per piogge e temporali


Maltempo, in Toscana codice giallo per piogge e temporali

By Viola Giacalone
Nella giornata di domani, martedì 9 settembre, precipitazioni a carattere temporalesco sono previste già dalla mattina sull’arcipelago e sulle zone costiere e più in generale sulla parte occidentale della regione.

Peggiora il tempo in Toscana. Nella giornata di domani, martedì 9 settembre, precipitazioni a carattere temporalesco sono previste già dalla mattina sull’arcipelago e sulle zone costiere e più in generale sulla parte occidentale della regione. Nel corso del pomeriggio le piogge tenderanno a interessare anche le zone interne e i temporali potranno assumere carattere di forte intensità. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti che sarà in vigore dalle 7 fino al resto della giornata di domani su gran parte del territorio regionale, ad esclusione dell’arco appenninico dalla Lunigiana fino al Casentino.

