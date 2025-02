Maltempo: il fiume Cecina esonda nel Pisano

Il fiume Cecina, di cui è stata prevista la piena nel tratto finale a mare, tra l’omonima cittadina e la foce, ha esondato a monte, nel Comune di Montescudaio, ancora nella provincia di Pisa. Il fiume ha espanso la portata d’acqua nei laghetti che si trovano lungo la strada provinciale. Cade un grosso pino in Piazza Savonarola.

Una famiglia, spiegano dal piccolo Comune, è stata messa in allerta per le difficili condizioni meteo. Dalle 6 è stato aperto il Coc del Comune di Montescudaio proprio per le intense piogge che hanno provocato la piena del fiume Cecina e la saturazione di fossi e torrenti circostanti che non scaricano bene verso valle.

Ci sono state due frane. Una ha interrotto una strada vicinale in località Fonte Marina ma è stata già rimossa mentre un’altra c’è in località Fiorino. L’amministrazione comunale prosegue nel monitoraggio del flusso del fiume Cecina e del reticolo minore.

Intanto, la protezione civile della Toscana ha segnalato ancora precipitazioni attive, in particolare davanti alla costa livornese e in estensione fino alle province di Lucca, Pistoia e Prato. Fiumi in piena in molti bacini idrografici. L’Era, affluente dell’Arno nel Pisano, era a un colmo di piena di 7 metri a Capannoli (Pisa), però sotto il secondo livello di guardia.

Nella provincia di Prato, l’Ombrone pistoiese al secondo livello di guardia nella piana di Poggio a Caiano, a 5,2 metri, mentre il Bisenzio era al primo livello a San Piero a Ponti, frazione di Campi Bisenzio (Firenze), ma in diminuzione. Nel bacino del Cecina, il Fine a Castellina Marittima al primo livello di guardia, il torrente Sterza in diminuzione. Nessuna criticità è rilevata lungo l’Arno.

Allagamenti nel Livornese, e nella zona di Cecina (Livorno) dove si attende l’arrivo della piena del fiume che non dovrebbe creare grossi problemi. Rimane chiuso il sottopasso di via Guerrazzi allagato dalle piogge dove stamani un anziano con il suo cane a bordo della sua auto è stato salvato da due agenti della polizia municipale che si sono tuffati in acqua per recuperarlo. L’anziano aveva ignorato le transenne rimanendo bloccato nell’acqua alta.

Allagamenti su tutto il territorio comunale e in zona Acquapark, caduto un albero. Il ponte alla foce di Marina di Cecina è rimasto aperto alla circolazione, dice la sindaca Burgalassi.

Venti interventi per il maltempo effettuati dai vigili del fuoco di Firenze da ieri sera a stamani alle 8, nel capoluogo e nella provincia. Tra questi c’è stata la caduta di un grosso pino finito su due autovetture parcheggiate in piazza Savonarola a Firenze. Non ci sono state persone ferite ma è stato necessario l’intervento dell’autogru per la rimozione della pianta di alto fusto. Gli altri interventi sono stati per alberi pericolanti e rami caduti, e per allagamenti in cantine e in abitazioni a livello di piano di campagna.