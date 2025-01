Maltempo, allerta arancione nella Toscana nord ovest

Allerta arancione della protezione civile della Toscana per rischio idrogeologico dalle 18 di oggi fino alle 14 di domani martedì 28 gennaio sulla Toscana nord ovest. Codice arancione anche per rischio idraulico reticolo principale dalla mezzanotte alle 14 di domani sull’area Lunigiana, gialla sulla Toscana settentrionale.

Sempre dalle 18 di oggi alle 14 di domani, allerta gialla per temporali sulla Toscana settentrionale e per mareggiate su costa centro-settentrionale e Arcipelago dalle 11 fino alla mezzanotte di domani e, infine, per vento forte su costa centro-settentrionale, Arcipelago, Alto Mugello e Valtiberina per tutta la giornata di domani.

Le precipitazioni, comunica la Regione, tenderanno ad intensificare dal tardo pomeriggio, quando potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale, sempre più frequenti e probabili sulle zone di nord ovest. Dalle prime ora di domani, martedì, i rovesci e i temporali tenderanno gradualmente a trasferirsi dal nord ovest verso il resto della regione. Previsti temporali localmente forti ed associati a colpi di vento e isolate grandinate.

Domani venti in intensificazione e graduale rotazione a libeccio nel corso della mattinata; raffiche fino a 80-100 km/h in Arcipelago a nord di Capraia, crinali appenninici e sull’Alto Mugello e Val Tiberina.

A Lucca possibili già dal pomeriggio temporali localmente forti e associati a colpi di vento e isolate grandinate. In provincia di Livorno domani mari agitati con altezza d’onda fino a 4-5 metri al largo (Gorgona) e fino a 3-4 metri sulla costa, a Livorno il viale Italia, soprattutto nel tratto tra la Baracchina Bianca e l’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri, potrà essere chiuso al traffico a seconda della forza delle mareggiate e della presenza di detriti in carreggiata.

In provincia di Firenze oggi e domani allerta arancio per area Ombrone e Bisenzio e con codice giallo per i comuni del Mugello e dell’Alto Mugello. La protezione civile della Città metropolitana segnala una perturbazione porterà pioggia in particolare sui rilievi. Inoltre saranno possibili locali temporali e forti raffiche di vento sui crinali appenninici. Viene consigliata attenzione in particolare durante il transito su strade adiacenti ai corsi d’acqua e nei sottopassi stradali e di evitare di attraversare le aree allagate anche se apparentemente con poca acqua.