Maltempo, Firenze: allarme per alberi caduti

Il Comune di Firenze segnala alberi caduti anche in piazza Tanucci, via delle Cascine, via Vespucci, Poggio Imperiale, via Benedetto Marcello, via Torricelli, via Fortini, al cimitero del Galluzzo, in via dei Massoni, via Fratelli Zeno, via del Gelsomino e via Felice Fontana. Un grosso ramo di un albero è caduto nel giardino del nido d’infanzia Pollicino in viale Ariosto, mentre alla scuola d’infanzia Cairoli si sono allagati cortile e piano ammezzato, rotti i vetri delle finestre della palestra.

La polizia municipale è al lavoro per agevolare il traffico.

Problemi alla circolazione anche in viale XI Agosto, causa allagamento del sottopasso ferroviario. Nella zona di Soffiano inoltre si è verificato un black out elettrico. Al lavoro oltre ai vigili anche la protezione civile, personale della direzione ambiente del Comune e vigili del fuoco.

Il livello di criticità arancione per rischio di temporali forti terminerà questa sera alle 22, quello per vento forte e rischio idrogeologico idraulico nel cosidetto ‘reticolo minore’ (che comprende i corsi d’acqua secondari come Ema, Mugnone e Terolle) due ore dopo. A seguire scatterà il codice giallo: l’allerta gialle per vento e temporali cesserà alle 13 di domani, quella idraulica sul reticolo principale (fiumi Arno e Sieve) e minore alle 15.

Il nubifragio che si è abbattuto su Firenze ha causato anche la caduta di cinque cipressi nel giardino di Boboli, museo all’aperto.

Per questo motivo il parco rimarrà chiuso al pubblico anche domani, dopo la chiusura di parchi e giardini a Firenze già decisa per oggi in previsione del maltempo. Verifiche a Boboli, per controllare lo stato delle alberature, sono già in corso da parte del personale delle Soprintendenze.

Il maltempo ha causato disagi anche all’acquedotto di Firenze. Publiacqua in una nota informa “i cittadini del Comune di Firenze che, causa sbalzo dell’alimentazione elettrica causato dagli eventi meteo di queste ore, si è verificato un temporaneo blocco della spinta dell’Impianto dell’Anconella. I nostri tecnici stanno ripristinando la funzionalità dei macchinari e la situazione si normalizzerà nei prossimi minuti. Publiacqua si scusa per i disagi che questa situazione sta provocando loro”.

Un albero divelto dal forte vento ha colpito la parte posteriore di un autobus dell’Esercito con 15 militari a bordo che transitava sull’A1, tra Incisa Valdarno e Firenze sud. Nessuno è rimasto ferito e l’autobus è potuto ripartire senza gravi danni.

Inoltre a Firenze è stata momentaneamente interrotta la tramvia a causa di alcuni oggetti che, causa vento e maltempo, sono finiti sui binari. “Appena la linea sarà messa in sicurezza il servizio sarà ripristinato. Ci scusiamo per il disagio”, scrive la società di gestione Gest in un suo tweet.

Alberi caduti sulla carreggiata e sulle auto in sosta, crolli di intonaco e sottopassi allagati.

Questo il bilancio dell’ondata di maltempo che si è abbattuta nel pomeriggio su Firenze. In provincia si segnalano alcune strade chiuse, come la via panoramica che conduce a Fiesole, bloccata per la caduta di un albero su entrambe le carreggiate, e la sr 70 della Consuma, interdetta al traffico in località Diacceto, per forti raffiche di vento e detriti in strada.

In città la polizia municipale segnala alberi caduti e sulle auto parcheggiate in viale Michelangelo, via XX Settembre, via Duccio da Boninsegna. In viale Strozzi un cavo della linea elettrica è caduto sulla sede stradale. Segnalati pezzi di intonaco caduti su vetture in via Luca Giordano. In via Alessandro Stradella, zona Novoli, la copertura di un terrazzo è caduto su un parcheggio pubblico sottostante, danneggiando alcune auto. Numerose anche le segnalazioni di alberi e rami caduti all’interno di giardini privati.

Ecco alcune immagini delle cadute degli alberi a Firenze.

Lungo il Mugnone, in direzione Fortezza.

Un altro albero caduto in via Benedetto Marcello.

In viale Amendola.

Al Poggio Imperiale.

In Località caprolo, sulla strada da Greve in Chianti al monte San Michele.