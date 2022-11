Maltempo: codice giallo su tutta la regione Toscana

La stagione cambia e arriva il maltempo: previsto codice giallo su tutta la regione Toscana.

Tra la giornata di martedì 15 e quella di mercoledì 16 novembre una perturbazione di origine atlantica interesserà la regione portando precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio. A causa di questa perturbazione, la Sala operativa della protezione civile regionale ha quindi emesso un codice giallo, esteso a tutte e dieci le province, per rischio idrogeologico e del reticolo minore e temporali forti. L’allerta sarà in vigore dalle 17.00 di oggi, martedì 15 novembre, fino alle 17.00 di domani, mercoledì 16. La possibilità di fenomeni temporaleschi sarà più elevata nelle aree centro-meridionali.

Si ricorda che in caso di forti piogge o di temporali si possono manifestare sia rischi idraulici che idrogeologici. Nel primo primo caso si tratta principalmente di allagamenti e alluvioni in genere dovuti all’incapacità di smaltire l’acqua caduta da parte di fognature e piccoli corsi d’acqua o dai corsi d’acqua più importanti, come torrenti e fiumi. Nel secondo di frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia, colate di fango, ecc., che possono creare condizioni di pericolo per strade, ferrovie e anche abitazioni. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile a questo link.