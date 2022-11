1ª Semifinale Rock Contest 2022!

Il Rock Contest 2022 giunge alle semifinali. Primo appuntamento giovedì 17 novembre al Glue Alternative Concept Space. (Giovedì 24 novembre al Combo Social Club invece la seconda semifinale). Ingresso libero, votazione di pubblico e giuria, e diretta streaming.

Sono Androgynus, Lamante, Lonely Blue, Mundial, Nobody, Wake Up In The Cosmos, D.O.A., Le Pietre Dei Giganti, Ossa di Cane e Wicked Expectation ad aver superato le fasi eliminatorie. A loro si aggiungono i recuperi di Cannibali Commestibili e Marte (i primi due fra gli esclusi con i punteggi più alti). Si confronteranno nelle due serate semifinali di giovedì 17 novembre al Glue (coon Androgynus, Lamante, Lonely Blue, Mundial, Nobody, Wake Up In The Cosmos) e di giovedì 24 novembre al Combo (con Cannibali Commestibili, D.O.A., Le Pietre dei Giganti, Marte, Ossa di Cane, Wicked Expectation). Da Lecce a Genova a Trento tutta l’italia che suona sui palchi della Firenze cha ama la musica live!

Sei di loro passeranno alla serata finale che si terrà sabato 3 dicembre al Viper Theatre. Ospite speciale sul palco della serata finale Emma Nolde, scoperta e lanciata proprio dal Rock Contest.

Tra i giurati già annunciati presenti alla Finale del Rock Contest, Aimone Romizi dei Fast Animals and Slow Kids e gli scout di: Woodworm Label, Black Candy, Locusta Booking, GRS – General Recording Studio, Dischi Sotterranei, Picicca, Ferramenta Dischi, Pulp Dischi, Asian Fake, La Tempesta, OTR Live, RC Waves, oltre agli osservatori dei festival: MIAMI (Milano), Ypsigrock (Castelbuono – Palermo), Cinzella (Grottaglie – Brindisi), Artico Fest (Bra – Cuneo), Pinewood Festival (L’Aquila), Lars Rock Fest (Chiusi Scalo – Siena), OffTune Festival (Prato), WØM Fest (Lucca).

La prima semifinale vedrà in gara: Lonely Blue, Androgynus, Wake up in the Cosmos, Mundial, Lamante, Nobody.Appuntamento al Glue giovedì 17 novembre. Ore 21.30.

È possibile seguire tutte le serate in diretta video sui canali web di Rock Contest e Controradio (Facebook, Sito, Canale YouTube) dalle ore 21:30.

Puoi scoprire tutti i 30 progetti selezionati sulla pagina Youtube e sulle schede dell’edizione 2022.