Maltempo: Codice giallo a Firenze per rischio forte vento

Codice giallo per rischio vento forte a Firenze lunedì 7 ottobre. Lo stabilisce il nuovo

bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale (Cfr). L’avviso riguarda, oltre Firenze, anche i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Scatterà alle 9 e si concluderà 10 ore dopo. Palazzo Vecchio ricorda le norme di comportamento all’aperto, tra cui “evitare le zone esposte, guadagnando una posizione

riparata rispetto al possibile distacco di oggetti esposti o sospesi e alla conseguente caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri, come un vaso o una tegola;

evitare con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate. L’infortunio più frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura di rami, anche di grandi

dimensioni, che possono sia colpire direttamente la popolazione che cadere ed occupare pericolosamente le strade, creando un serio rischio anche per motociclisti ed automobilisti”.