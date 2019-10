Firenze, Lega: “nostri militanti aggrediti in Santo Spirito”

Aggrediti verbalmente da alcuni ragazzi, poi identificati dalla polizia, mentre raccoglievano firme per il voto al banchetto della Lega, in piazza Santo Spirito a Firenze. E’ quanto afferma in una nota il consigliere metropolitano di Centrodestra per il cambiamento Alessandro Scipioni.

“Rimaniamo basiti dal fatto che ci siano ancora persone che continuano a parlare di antifascismo, riempiendosi la bocca dei valori della Resistenza e poi incoerentemente vanno ad intimidire, verbalmente, dimostrando di essere proprio loro i veri fascisti. Non capiamo come si possa parlare di democrazia, quando ci viene detto alla Lega che se non ci fosse

la polizia ci darebbero una bella lezione” afferma Scipioni.

“Questo è il loro concetto di democrazia – continua Scipioni, che firma una nota con il commissario cittadino Federico Bussolin e con Vito Poma, referente per il centro storico di

Firenze – e cioè che se non la pensi come noi ti cacciano fisicamente e ti vietiamo il diritto di parlare e manifestare il tuo pensiero. Non possiamo che ringraziare gli agenti della

Digos intervenuti, ribadendo che saremo in Santo Spirito come è nostro diritto e che non saranno certo loro a farci sloggiare”.