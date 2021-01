Maltempo: cedimento muro Fi-Pi-Li; Giani,3 mesi per riaprire

In direzione Firenze è stata infatti chiusa completamente la carreggiata dopo lo smottamento del muro di contenimento confinante con via Carcheri a causa delle forti precipitazioni che hanno colpito il 7 gennaio il territorio di Lastra a Signa, in provincia di Firenze.

Meno di tre mesi: è il tempo stabilito per compiere i lavori di ripristino e riaprire completamente la superstrada Firenze-Pisa-Livorno percorribile, da giovedì scorso, solo in una carreggiata a doppio senso di marcia. In direzione Firenze è stata infatti chiusa completamente la carreggiata dopo lo smottamento del muro di contenimento confinante con via Carcheri a causa del maltempo e delle forti precipitazioni che hanno colpito il 7 gennaio il territorio di Lastra a Signa, in provincia di Firenze.

Il confronto per analizzare la situazione e decidere gli interventi di ripristino da realizzare nel minor tempo possibile è avvenuto oggi presso la sede di Avr spa ad Empoili. Erano

presenti il presidente Eugenio Giani; dell’assessore alle infrastrutture e alla mobilità Stefano Baccelli; di Angela Bagni, sindaca di Lastra a Signa e dei tecnici del Comune, della

Regione, della Città Metropolitana oltre a quelli di Avr spa, la società che gestice il global service della strada a grande comunicazione.

“Per riaprire completamente la Firenze-Pisa-Livorno è necessario recuperare e consolidare le paratie che sostenevano il terrapieno smottato a cauda del maltempo”, ha detto Eugenio Giani al termine dell’incontro secondo quanto riporta una nota della Regione. “L’attuale doppio senso in un’unica carreggiata sarà mantenuto ancora per circa tre settimane – ha aggiunto -. A fine mese recupereremo anche un’altra corsia nella carreggiata attualmente chiusa, quella verso Firenze. Il nostro impegno è quello di aprire i cantieri e condurre i lavori nel minor tempo possibile”, ha concluso.