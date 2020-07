Incidente mortale sulla Fi-Pi-Li, camion scavalca corsia e si scontra con un’auto

Incidente mortale tra un mezzo pesante ed una macchina in direzione Firenze tra i due svincoli di Pontedera ovest e Pontedera est. Una vittima.

Incidente sulla Firenze Pisa Livorno, all’altezza del cavalcavia del Romito, tra gli svincoli di Pontedera ovest e Pontedera est, in direzione del capoluogo toscano.

Sulla zona si sono formati lunghi incolonnamenti di auto. Alcune persone sono rimaste coinvolte nell’urto e una, purtroppo, è deceduta. L’incidente ha coinvolto un’auto ed un camion che si ha invaso la corsia opposta.

I vigili del fuoco del Comando di Pisa sono intervenuti intorno alle 16:30. Per cause in corso di accertamento, il mezzo pesante, dopo un salto di carreggiata, si è scontrato con un’autovettura che procedeva nella direzione opposta e per il conducente dell’auto il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La squadra VF sta operando per la messa in sicurezza e la rimozione dei mezzi. Al momento la superstrada è chiusa in entrambe le direzioni tra i due svincoli di Pontedera.